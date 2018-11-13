الإسماعيلي يستفسر عن موعد مواجهة بطل بوروندي بدوري أبطال إفريقيا

قام مسئولو الإسماعيلي بالاستفسار عن موعد مباراة الفريق أمام "ماسيجير نيجوزي" بطل بوروندي في جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يقوم الفريق البوروندي بإخطار الكاف الذي بدوره سُيعلم الإسماعيلي بموعد اللقاء عن طريق الاتحاد المصرى ، تمهيدا لبدء إجراءات استخراج التأشيرات وتحديد موعد السفر.

وكان الكاف قد أعلن مؤخرا عن المواعيد المبدئية لمباريات هذا الدور حيث سيقام اللقاء الأول احد يومى 27 أو 28 من نوفمبر الجارى ، على أن تنطلق المواجهة الثانية بالإسماعيلية احد يومى 4 أو 5 من ديسمبر المقبل.

ويعود الدراويش للمشاركة بالبطولة الأفضل فى أفريقيا عقب احتلاله وصافة الدورى عن الموسم الماضى.

يذكر أن القرعة التى تم إعادتها وقد أوقعت الإسماعيلي مع بطل بوروندي.