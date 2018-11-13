ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإسماعيلي يستفسر عن موعد مواجهة بطل بوروندي بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:43 ص
الإسماعيلي يستفسر عن موعد مواجهة بطل بوروندي بدوري أبطال إفريقيا
الاسماعيلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

قام مسئولو الإسماعيلي بالاستفسار عن موعد مباراة الفريق أمام "ماسيجير نيجوزي" بطل بوروندي في جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة.

 

ومن المقرر أن يقوم الفريق البوروندي بإخطار الكاف الذي بدوره سُيعلم الإسماعيلي بموعد اللقاء عن طريق الاتحاد المصرى ، تمهيدا لبدء إجراءات استخراج التأشيرات وتحديد موعد السفر.

 

وكان الكاف قد أعلن مؤخرا عن المواعيد المبدئية لمباريات هذا الدور حيث سيقام اللقاء الأول احد يومى 27 أو 28 من نوفمبر الجارى ، على أن تنطلق المواجهة الثانية بالإسماعيلية احد يومى 4 أو 5 من ديسمبر المقبل.

 

ويعود الدراويش للمشاركة بالبطولة الأفضل فى أفريقيا عقب احتلاله وصافة الدورى عن الموسم الماضى.

 

يذكر أن القرعة التى تم إعادتها وقد أوقعت الإسماعيلي مع بطل بوروندي.

المزيد عن: رياضة الاسماعيلي الاخبار الرياضية استفسار اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 8:30:08 AM