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إبراهيم عبد الخالق: فيريرا انتقدني رغم تسجيل هدف في شباك الحدود

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:38 ص
إبراهيم عبد الخالق: فيريرا انتقدني رغم تسجيل هدف في شباك الحدود
ابراهيم عبد الخالق
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عمرو مصطفى
 

كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب حرس الحدود، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني السابق للأبيض انتقده رغم تسجيله هدفًا في شباك حرس الحدود ببطولة كأس مصر في أول ظهور له مع الأبيض.

 

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن فيريرا صفق له على تسجيل الهدف، لكنه انتقده لأن تمركزه كان خاطئًا، حيث سجل الهدف من الجهة اليسرى رغم أنه في الأساس يشارك في مركز لاعب الوسط الأيمن.

 

وتابع أن فيريرا مدرب عالمي، وكان يمكنه تجاوز ما فعله البرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه يعامل اللاعبين بشكل جيد وصاحب شخصية محترمة ولديه فريق عمل متكامل كل منهم يؤدي دوره.

 

واختتم عبد الخالق تصريحاته قائلًا إن رحيل فيريرا عن الزمالك كان خطأ كبير لأنه كان يمكنه تحقيق الكثير مع الأبيض.

المزيد عن: رياضة الزمالك الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيم عبد الخالق
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