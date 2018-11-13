بعد فرارها أمام حرائق كاليفورنيا.. كيم كارداشيان تهدي جائزتها لفرق الإطفاء





أهدت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان جائزة فازت بها للعاملين في خدمات الطوارئ الذين يكافحون النيران وعمليات إطلاق النار في كاليفورنيا.





وقالت في حفل "جوائز اختيار الجمهور"، الذي ينظم سنويا بالولايات المتحدة وحصلت فيه على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني : "نحن مدينون لرجال خدمات الطوارئ لما فعلوه من أجلنا".





وكانت كيم كاردشيان ضمن من العديد من النجوم الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب حرائق غير مسبوقة في كاليفورنيا، التي شهدت الأربعاء حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 12 شخصا بإحدى الحانات.





وقالت نجمة تلفزيون الواقع "قوة بلدنا في مواجهة الكوارث موحدين، يجب أن نمد يد المساعدة لبعضنا البعض في هذه الظروف الصعبة".





وقتل 31 شخصا، على الأقل فقد الآلاف منازلهم بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق شاسعة كاليفورنيا.



