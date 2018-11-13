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5 أفلام مرشحة لجائزة أكاديمية السينما الأوروبية 2018

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:36 ص
5 أفلام مرشحة لجائزة أكاديمية السينما الأوروبية 2018
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وكالات
 

أعلنت أكاديمية السينما الأوروبية، القائمة القصيرة للأفلام التي ستتنافس على جائزتها الكبرى للعام 2018.

ونشرت في البيان الصحفي للأكاديمية قائمة الأفلام المرشحة للفوز بجائزة الفيلم الأوروبي والتي تضمنت: فيلم (على حدود العوالم) "Border" من إنتاج السويد والدنمارك وإخراج علي عباسي، وفيلم (الحرب الباردة) "Cold War" إخراج بافل بافليكوفسكي ومن إنتاج بولندا وفرنسا وبريطانيا وفيلم (الرجل الكلب) "Dogman" إنتاج إيطاليا وفرنسا وإخراج ماتيو غاروني، وفيلم (فتاة) "Girl" إخراج لوكاس دونت إنتاج بلجيكا وهولندا، و(لازار السعيد) "Happy as Lazzaro" من إخراج أليتشي رورفاهر ومن إنتاج إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.

وتضمنت القائمة الطويلة للأفلام المرشحة لنيل جائزة أفضل فيلم أوروبي 49 فيلما من 35 دولة، بما فيها 5 أفلام من روسيا.

وستختار لجنة مؤلفة من 3500 عضو لأكاديمية السينما الأوروبية، الفائزين في جوائز الفيلم الأوروبي بما فيها جائزة أفضل فيلم في 15 ديسمبر القادم في مدينة إشبيلية الإسبانية.


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