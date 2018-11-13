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التركيبة الجديدة لحكومة الشاهد بعد مصادقة البرلمان على التحوير الوزاري

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:13 ص
التركيبة الجديدة لحكومة الشاهد بعد مصادقة البرلمان على التحوير الوزاري
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محمد وليد الجموسي
 
فيما يلي التركيبة الجديدة لحكومة يوسف الشاهد، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء اليوم الإثنين، على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الوزاري الجزئي الأخير.
الوزراء:
ـ وزير الداخلية : هشام الفوراتي 
ـ وزير العدل : كريم الجموسي (تحصل على 131)
ـ وزير الشؤون الخارجية : خميس الجهيناوي
ـ وزير الدفاع الوطني : عبد الكريم الزبيدي 
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى : توفيق الراجحي
- وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية : كمال مرجان (تحصل على 127 صوتا)
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان : محمد فاضل بن محفوظ (تحصل على 131 صوتا) 
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: إياد الدهماني
ـ وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
ـ وزير النقل : هشام بن أحمد (تحصل على 132 صوتا)
ـ وزير المالية : محمد رضا شلغوم
ـ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي : زياد العذاري
ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة : مختار الهمامي (تحصل عى 129 صوتا)
ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : سمير الطيب
ـ وزير التجارة : عمر الباهي
-وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : سليم الفرياني
ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : نورالدين السالمي (تحصل على 131 صوتا) 
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية : الهادي الماكني (تحصل على 130 صوتا)
ـ وزير السياحة والصناعات التقليدية : روني الطرابلسي (تحصل على 127 صوتا)
ـ وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي : أنور معروف
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني : شكري بلحسن (تحصل على 130 صوتا)
ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة : نزيهة العبيدي
ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة : سنية بالشيخ (تحصلت على 131 صوتا)
ـ وزير الشؤون الثقافية : محمد زين العابدين
ـ وزير الصحة : عبد الرؤوف الشريف (تحصل على 131 صوتا)
ـ وزير الشؤون الإجتماعية : محمد الطرابلسي
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج : رضوان عيارة (تحصل على 125 صوتا)
ـ وزير التربية : حاتم بن سالم
ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي : سليم خلبوس
ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل : سيدة لونيسي (تحصلت على 129 صوتا)
كتاب الدولة:
- كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية : صبري باش طبجي
- كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الإقتصادية : حاتم شهر الدين الفرجاني 
ـ كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة : بسمة الجبالي (تحصلت على 128 صوتا)
ـ كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : الحبيب الدبابي (تحصل على 125 صوتا)
ـ كاتب دولة لدى وزير النقل : عادل الجربوعي (تحصل على 126 صوتا) 
ـ كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالموارد المائية والصيد البحري : عبد الله الرابحي
ـ كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي : خليل العميري
ـ كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة: أحمد قعلول (تحصل على 115 صوتا)
ـ كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالشباب : عبد القدوس السعداوي
- كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية : سمير بشوال (تحصل على 126 صوتا)  

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