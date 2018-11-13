التركيبة الجديدة لحكومة الشاهد بعد مصادقة البرلمان على التحوير الوزاري

فيما يلي التركيبة الجديدة لحكومة يوسف الشاهد، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء اليوم الإثنين، على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الوزاري الجزئي الأخير.

الوزراء:

ـ وزير الداخلية : هشام الفوراتي

ـ وزير العدل : كريم الجموسي (تحصل على 131)

ـ وزير الشؤون الخارجية : خميس الجهيناوي

ـ وزير الدفاع الوطني : عبد الكريم الزبيدي

- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى : توفيق الراجحي

- وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية : كمال مرجان (تحصل على 127 صوتا)

- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان : محمد فاضل بن محفوظ (تحصل على 131 صوتا)

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: إياد الدهماني

ـ وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

ـ وزير النقل : هشام بن أحمد (تحصل على 132 صوتا)

ـ وزير المالية : محمد رضا شلغوم

ـ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي : زياد العذاري

ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة : مختار الهمامي (تحصل عى 129 صوتا)

ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : سمير الطيب

ـ وزير التجارة : عمر الباهي

-وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : سليم الفرياني

ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : نورالدين السالمي (تحصل على 131 صوتا)

- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية : الهادي الماكني (تحصل على 130 صوتا)

ـ وزير السياحة والصناعات التقليدية : روني الطرابلسي (تحصل على 127 صوتا)

ـ وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي : أنور معروف

- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني : شكري بلحسن (تحصل على 130 صوتا)

ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة : نزيهة العبيدي

ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة : سنية بالشيخ (تحصلت على 131 صوتا)

ـ وزير الشؤون الثقافية : محمد زين العابدين

ـ وزير الصحة : عبد الرؤوف الشريف (تحصل على 131 صوتا)

ـ وزير الشؤون الإجتماعية : محمد الطرابلسي

- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج : رضوان عيارة (تحصل على 125 صوتا)

ـ وزير التربية : حاتم بن سالم

ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي : سليم خلبوس

ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل : سيدة لونيسي (تحصلت على 129 صوتا)

كتاب الدولة:

- كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية : صبري باش طبجي

- كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الإقتصادية : حاتم شهر الدين الفرجاني

ـ كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة : بسمة الجبالي (تحصلت على 128 صوتا)

ـ كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : الحبيب الدبابي (تحصل على 125 صوتا)

ـ كاتب دولة لدى وزير النقل : عادل الجربوعي (تحصل على 126 صوتا)

ـ كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالموارد المائية والصيد البحري : عبد الله الرابحي

ـ كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي : خليل العميري

ـ كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة: أحمد قعلول (تحصل على 115 صوتا)

ـ كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالشباب : عبد القدوس السعداوي

- كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية : سمير بشوال (تحصل على 126 صوتا)



