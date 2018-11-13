مواطنون لـ"الفجر": انقطاع المياه عن الحي الثامن والمنطقة التاسعة بمدينة نصر من مساء أمس حتى الآن دون إخطار
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:13 ص
استغاث عدد من المواطنين بالحي الثامن والمنطقة التاسعة بمدينة نصر في محافظة القاهرة، اليوم، من انقطاع مياه الشرب منذ مساء أمس حتى الآن..
وأكد عدد من الأهالي، في استغاثتهم لـ"الفجر" عبر الصفحة الرسمية للجريدة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شركة المياه لم تخطرهم بموعد انقطاع المياه، وأن الانقطاع حدث بشكل مفاجئ من مساء أمس، ولم يتم عودة المياه حتى الآن.
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