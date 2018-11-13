البرلمان يصادق على أعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الوزاري

صادق مجلس نواب الشعب مساء الإثنين، خلال جلسة عامة، على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التحوير الوزاري الجزئي الأخير، حيث تم التصويت على أعضاء الحكومة الجدد كل على حدة، مع مقاطعة كتلة حركة نداء تونس للجلسة العامة ولعملية التصويت.

الوزراء:

ـ وزير العدل : كريم الجموسي (تحصل على 131)

- وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية : كمال مرجان (تحصل على 127 صوتا)

- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان : محمد فاضل بن محفوظ (تحصل على 131 صوتا)

ـ وزير النقل : هشام بن أحمد (تحصل على 132 صوتا)

ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة : مختار الهمامي (تحصل عى 129 صوتا)

ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : نورالدين السالمي (تحصل على 131 صوتا)

- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية : الهادي الماكني (تحصل على 130 صوتا)

ـ وزير السياحة والصناعات التقليدية : روني الطرابلسي (تحصل على 127 صوتا)

- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني : شكري بلحسن (تحصل على 130 صوتا)

ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة : سنية بالشيخ (تحصلت على 131 صوتا)

ـ وزير الصحة : عبد الرؤوف الشريف (تحصل على 131 صوتا)

- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج : رضوان عيارة (تحصل على 125 صوتا)

ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل : سيدة لونيسي (تحصلت على 129 صوتا)

كتاب الدولة:

ـ كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة : بسمة الجبالي (تحصلت على 128 صوتا)

ـ كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : الحبيب الدبابي (تحصل على 125 صوتا)

ـ كاتب دولة لدى وزير النقل : عادل الجربوعي (تحصل على 126 صوتا)

ـ كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة: أحمد قعلول (تحصل على 115 صوتا)

- كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية : سمير بشوال (تحصل على 126 صوتا)