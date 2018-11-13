الفنان منير الطرودي يقدم إنتاجه الموسيقي الجديد "Move" في باريس

قدم الفنان التونسي منير الطرودي مشروعه الموسيقي الجديد الذي يحمل عنوان "Move"، وذلك مساء الأحد بمؤسسة "الدار التونسية" بالعاصمة الفرنسية باريس.





وقد اعتمد الطرودي في عرضه على إيقاعات الجاز والبلوز ليحرك سواكن الجمهور الحاضر، صحبة فرقته الموسيقية المتكونة من العازفين سندا العتري (البيانو) وبيتر كورسر (ساكسوفون) وهادي فاهم (القيثارة) وجوليان تيكيان (الإيقاع).





واختار منير الطرودي أن يستهل عرضه بمقطوعة إيقاعية بعنوان "Crazy Blues" ليحمل جمهوره في رحلة فنية مشحونة بنسق حركي متنوع النغمات مستلهم من مختلف المدونات الموسيقية.





توليفة فنية جمعت بين الموسيقى والرقص راقت للجمهور في عرض "Move" الذي تضمن أغان بطابع تونسي تراثي ممزوجة بإيقاع الجاز والبلوز فجاءت كل من أغاني "قداش" و"واشي" و"راكب الحمراء" بتناغم مدروس مع إيقاعات البيانو والقيثارة، أما الفرقة المصاحبة فقد اقترحت على الحاضرين مختارات

من روائع البلوز على غرار "Greenwash" و"Purple Fethers" و"Stories from the south".





وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بين الفنان منير الطرودي أن مشروعه الغنائي يعكس رؤية فنية المشتركة بينه وبين الفرقة العازفة التي أضفت لمسات جمالية على المناحي الموسيقية المختارة.





وأشار الطرودي في تصريحه إلى أنه كان من المنتظر أن يقدم عرضه الجديد للجمهور التونسي في الحمامات خلال صائفة 2018 إلا أن الأحوال الجوية حالت دون ذلك، وسيتم عرضه في صائفة 2019.