اللجنة الاولمبية التونسية تعدّ برنامجا احتفاليا تخليدا لذكرى مرور نصف قرن على احراز محمد القمودي اول ميدالية ذهبية اولمب

بمناسبة مرور خمسين عاما على احراز العداء محمد القمودي اول ميدالية ذهبية اولمبية تونسية خلال دورة الالعاب الاولمبية بمكسيكو سنة 1968 في سباق 5 الاف متر، قامت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية باعداد برنامج احتفالي متنوع تكريما لهذا البطل الفذ الذي ساهم بانجازاته الباهرة في اعلاء الراية الوطنية في كبرى التظاهرات الرياضية العالمية.





وتخليدا لهذا التتويج التاريخي للرياضة التونسية، اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية انها ستنظم بالاشتراك مع الجامعة التونسية لالعاب القوى مهرجان سباق 5000م يوم السبت 17 نوفمبر الجاري بملعب العاب القوى برادس بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. ويتضمن البرنامج عدة فقرات تنشيطية وعروض فرجوية من ضمنها بالخصوص تنظيم اربعة سباقات على مسافة 5 الاف متر في اصناف الشبان والاكابر والسيدات والقدامى.





كما ينتظر ان ينزل العداء الامريكي بيلي ميلس صاحب ذهبية سباق 10 الاف متر خلال اولمبياد طوكيو 1964 امام محمد القمودي الذي نال وقتها الميدالية الفضية ضيف شرف للمشاركة في هذه الاحتفالات التي ستتواصل مساء السبت بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس بتنظيم معرض صور تحت عنوان "القمودي مسيرة استثنائية لبطل اسطوري" متبوعا بحفل توزيع جوائز المشعل الاولمبي التي وضعتها اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية في نسختها الخامسة تحت اسم محمد القمودي.





يذكر ان محمد القمودي (80 عاما) تحصل خلال مسيرته الرياضية على العديد من التتويجات ابرزها 4 ميداليات اولمبية (ذهبية 5000م بمكسيكو 1968 وفضيتان بطوكيو 1964 في سباق10000م وبميونيخ 1972 في سباق 5000م وبرونزية بمكسيكو 1968 في سباق 10000م).