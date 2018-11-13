ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عساف معلقا على العدوان الإسرائيلي: غزة المدينة التي كلما قست زاد وهجها في القلوب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:02 ص
عساف معلقا على العدوان الإسرائيلي: غزة المدينة التي كلما قست زاد وهجها في القلوب
طباعة
 

وجه محبوب العرب، الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة إلى العالم عبر صحفته بفيسبوك وذلك في تعليقه على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ أول أمس السبت.

وقال عساف: "سأحدثكم عن القلوب التي تعيش خارج غزة الآن، وتستمع للأخبار القصف من هم خارج غزة الآن، يُبحلقون في شاشات الهواتف النقالة، ويقرأون الأخبار العاجلة وينظرون في عيون بعضهم".. 

وأضاف عساف: "بعضهم يبكي من قلة الحيلة، وبعضهم يخبئ دموعه بين أصابع، والبعض الآخر يلعن في الأسباب التي دفعتهم للسفر والهجرة، ويتمنون لو تخطفهم الأقدار إلى غزة، تلك المدينة التي كُلما قست عليهم زاد وهجها في القلوب، يا رب احفظهم بعينك التي لا تنام".



عساف معلقا على العدوان الإسرائيلي: غزة المدينة التي كلما قست زاد وهجها في القلوب
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار عاجلة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 6:50:00 AM