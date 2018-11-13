عساف معلقا على العدوان الإسرائيلي: غزة المدينة التي كلما قست زاد وهجها في القلوب





وجه محبوب العرب، الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة إلى العالم عبر صحفته بفيسبوك وذلك في تعليقه على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ أول أمس السبت.







وقال عساف: "سأحدثكم عن القلوب التي تعيش خارج غزة الآن، وتستمع للأخبار القصف من هم خارج غزة الآن، يُبحلقون في شاشات الهواتف النقالة، ويقرأون الأخبار العاجلة وينظرون في عيون بعضهم"..







وأضاف عساف: "بعضهم يبكي من قلة الحيلة، وبعضهم يخبئ دموعه بين أصابع، والبعض الآخر يلعن في الأسباب التي دفعتهم للسفر والهجرة، ويتمنون لو تخطفهم الأقدار إلى غزة، تلك المدينة التي كُلما قست عليهم زاد وهجها في القلوب، يا رب احفظهم بعينك التي لا تنام".