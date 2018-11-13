الدورة العشرون للخمسة الذهبية تكرم الفائزين في الدورات السابقة

تنتظم الدورة 20 لتظاهرة "الخمسة الذهبية" يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 بمدينة الثقافة بالعاصمة، وقد ارتأى الديوان الوطني للصناعات التقليدية الجهة المنظمة أن تكون هذه الدورة تتويجا للدورات السابقة التي انطلقت منذ 16 مارس 1996

وأفادت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، سامية الفوراتي، في تصريح لــ(وات) أن هذه الدورة ستشهد تكريما للفائزين (19 فائزا) في مسابقات الدورات السابقة إلى جانب إقامة معرض لمجموعات الأزياء التي تم انتقاؤها من قبل اللجان الفنية المتكونة من فنيين ومهنيين ومصممين من عالم الموضة والابتكار في الخياطة الرفيعة وتصميم الأزيا ء.





وأوضحت أن بهو مدينة الثقافة، سيحتضن من 1 إلى 4 ديسمبر 2018 فعاليات هذا المعرض الذي سيضم أيضا عينة من اللباس التقليدي التونسي النسائي والرجالي المستوحى من التراث التونسي والذي ساهم في التأسيس لموضة لباس تونسي مبتكر ومتجدد يواكب الحياة العصرية.





وأشارت إلى أن النماذج المطلوب إنجازها من طرف المشاركين ستكون عبارة عن مجموعة مستوحاة من التراث التونسي"يد فاطمة" وتتكون من 2 لباس يومي و 1 لباس مناسباتي أو نموذج واحد للباس مناسباتي اختياري حر مع ضرورة التقيد باللون الأحمر مع استعمال متممات اللباس.





وقد تم تشكيل لجان فنية صلب الديوان الوطني للصناعات التقليدية، كلفت بعملية إعداد هذه الدورة التي ستتخذ هذه السنة "شكلا خاصا عن الدورات السابقة من ناحية الشكل والمضمون" وفق تأكيد سامية الفوراتي.