افتتاح أول معهد "كونفسيوس" لتعليم اللغة الصينية في تونس

تم، الاثنين، افتتاح أول مركز كونفسيوس، في تونس لتدريس اللغة الصينية في مقر المعهد العالى للغات بالعاصمة، وذلك في اطار اتفاقية تعاون بين جامعة قرطاج و جامعة داليان الصينية الممضاة خلال سنة 2017 في الصين.





وذكر المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الصينية في تونس، بايي غان غمينغ ، أن المعهد سيسخر 3 أساتذة حاليا لتعليم اللغة الصينية في انتظار ان يتضاعف هذا العدد وسيتم فتح قاعات تدريس للغة في المركبات الشبابية لفائدة الطلبة والمهنيين و المهتمين بتعلم اللغة، مضيفا أنه سيتم في المستقبل فتح قاعات تدريس للاطفال.





وأضاف أن هذا المعهد في تونس يعتبر المعهد الخامس في دول شمال افريقيا وهو فرصة لتعلم اللغة وسيطلق المعهد امتحانا تقييميا وطنيا في اللغة الصينية.





واعتبر سفير الصين في تونس، ونغ وان بين، أن احداث المعهد يرمي الى تكثيف التبادل الثقافي بين البلدين معتبرا أنه يساهم في الاستجابة للحاجيات لتعلم اللغة الصينية و ترسيخ الثقافة الصينية.





وأبرزت رئيسة جامعة قرطاج، ألفة بن عودة الصيود، أن المشروع الجديد جاء نتيجة عمل لسنوات متعددة من خلال التعاون مع الصين مفيدة بأن تونس ستستقبل في المقابل طلبة صينيين لتعلم اللغة العربية.





وأضافت أن أهداف المركز لا ترتكز فقط على تعلم اللغة انما ترمي كذلك الى الانفتاح على المناخ الاقتصادي-الاجتماعي، معتبرة أنه مشروع مثمر بين الطرفين.





وبيّنت مدى الطلب المتزايد على اللغة الصينية، مؤكدة أن افتتاح هذا المعهد اليوم سيمكن من اتفاقيات تعاون في المستقبل وتبادل طلابي ، فضلا عن تبادل الاطار التربوي بين البلدين.





ومن جهة أخرى، ذكرت انه سيتم في المستقبل توقيع اتفاقيات تعاون بين الطرفين لتمويل مشاريع في مجال البحث العلمي.





يذكر أن معاهد الكونفسيوس هي مؤسسات ثقافية تربوية وعمومية ذات هدف غير ربحي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية، منذ سنة 2004 في مختلف أنحاء العالم.





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