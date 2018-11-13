ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نضال اللطيف يدير المباراة المتاخرة بين الترجي الرياضي ومستقبل قابس

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:06 ص
نضال اللطيف يدير المباراة المتاخرة بين الترجي الرياضي ومستقبل قابس
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
يدير الحكم نضال اللطيف اللقاء المؤجل بين الترجي الرياضي ومستقبل قابس لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقرر يوم الاربعاء المقبل بالملعب الاولمبي برادس بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

يذكر ان الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت قد قررت اجراء المباراة المؤجلة بين نجم المتلوي والترجي الرياضي لحساب الجولة الثانية يوم الاحد 18 نوفمبر الجاري فيما ستجرى المباراة المؤجلة الثالثة للترجي الرياضي امام الاتحاد المنستيري في اطار الجولة السابعة يوم الاربعاء 21 من نفس الشهر.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 6:50:05 AM