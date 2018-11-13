نضال اللطيف يدير المباراة المتاخرة بين الترجي الرياضي ومستقبل قابس

يدير الحكم نضال اللطيف اللقاء المؤجل بين الترجي الرياضي ومستقبل قابس لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقرر يوم الاربعاء المقبل بالملعب الاولمبي برادس بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.





يذكر ان الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت قد قررت اجراء المباراة المؤجلة بين نجم المتلوي والترجي الرياضي لحساب الجولة الثانية يوم الاحد 18 نوفمبر الجاري فيما ستجرى المباراة المؤجلة الثالثة للترجي الرياضي امام الاتحاد المنستيري في اطار الجولة السابعة يوم الاربعاء 21 من نفس الشهر.