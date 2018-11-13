وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية ،خميّس الجهيناوي، الاثنين، في مدينة باليرمو الإيطالية لقاء مع غسان سلامة،الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .





ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ،خصّص اللقاء لاستعراض مستجدات المسار السياسي في ليبيا، كما أحاط خلاله غسان سلامة وزير الشؤون الخارجية علما بالخطوات المستقبلية في المسار السياسي الليبي وخصوصا الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده في ليبيا بداية سنة 2019.





يذكر أن اللقاءات بين الطرفين تنعقد بصفة شبه دورية وكان آخرها اللقاء الذي جمع الجهيناوي مع غسان سلامة يوم 7 نوفمبر المنقضي بمقر الوزارة.





ويرافق وزير الشؤون الخارجية رئيس الجمهورية ،الباجي قايد السبسي، الذي يشارك بدعوة من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، في أشغال مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي تحتضنه المدينة الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.