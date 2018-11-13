التصريح ب 328 مشروعا صناعيا بسوسة خلال الأشهر العشرة المنقضية من سنة 2018

تم التصريح لدى الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بسوسة خلال العشرة أشهر المنقضية من السنة الجارية ب328 مشروعا في قطاع الصناعة باستثمارات جملية ناهزت 8ر165 مليون دينار وقادرة على احداث 5490 موطن شغل.





وبينت وثيقة صادرة عن الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بسوسة ان هذه المشاريع الصناعية المصرح بها توزعت حسب نظام الاستثمار الى مشاريع مصدرة كليا والى مشاريع ذات انتاج موجه للسوق الداخلية.

كما تم التصريح ب 798 مشروعا في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة بكلفة جملية قدرت ب799ر58 مليون دينار ستمكن من احداث 3119 موطن شغل





وبلغت المشاريع الأجنبية المصرح بها خلال نفس الفترة 56 مشروعا صناعيا بكلفة استثمارات جملية تقدر ب 378ر86 مليون دينار من شانها احداث 2506 موطن شغل. كما بينت نفس الوثيقة انه تم التصريح ب 94 مشروعا في القطاعات المصدرة كليا باستثمارات جملية قدرت 428 ر12 مليون دينار قادرة على توفير 433 موطن شغل. (وات)