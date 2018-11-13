80 مؤسسة و500 من طالبي الشغل يشاركون في صالون التشغيل في النسيج والملابس بقصر المعارض بالساحل

تشارك 80 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس و500 من طالبي الشغل في صالون التشغيل في النسيج والملابس بولاية المنستير الذي تنظمه يوم 15 نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالساحل بالمنستير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الراجعة بالنظر إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، والجامعة التونسية للنسيج والملابس، والقطب التكنولوجي بالمنستير، وفق ما أفاد به (وات)، محمّد قبوج، رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمنستير ورئيس مشروع برنامج الشراكة في قطاع النسيج والإكساء بولاية المنستير.





ويشتمل الصالون على 80 فضاء للمؤسسات المشاركة مساحة الفضاء الواحد 3 م على 3 م ستحتضن جميعها لقاءات ثنائية بين ممثلي المؤسسات الاقتصادية وطالبي الشغل وتتوج بانتداب مبدئي لمجموعة من طالبي الشغل، وفضاء مخصص لتقديم مداخلات منظمي هذا الصالون ومن بينها مداخلة حول "مسؤولية المؤسسة في متابعة المنتدبين الجدد"، حسب ما ذكرت ل(وات) فاطمة عيادي منسقة المشروع بالمنستير.





وتنطلق مباشرة بعد الصالون مرحلة تكوين مجموعة طالبي الشغل الذين تم انتدابهم مبدئيا ضمن خمسة دورات تكوين نموذجية في النسيج التقني والجودة والسيرغرافيا والنمذجة والتكملة وهي اختصاصات وقع اقتراحها والاتفاق بشأنها والمصادقة عليها من قبل أهل المهنة ومؤسسات التعليم العالي والمهني.





ويسجل الصالون يوم 15 نوفمبر الجاري توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير واتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجامعة التونسية للنسيج والملابس بالمنستير لتنفيذ بقية مراحل المشروع التي تنطلق بعد الصالون، حسب منسقة المشروع بالمنستير.





وينتظر أن يشمل هذا البرنامج تطوير كفاءات حوالي 6000 طالب شغل منهم 1214 من حاملي شهادات التعليم العالي والعمل على إدماجهم في سوق الشغل إلى موفي سنة 2019.





وفي ما يخص الهياكل المهنية المعنية بهذا المشروع، فهي كلّ من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الصناعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتكوين المهني، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، والجامعة التونسية للنسيج والملابس بالمنستير، والقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال، ومراكز التكوين المهني العمومي والخاص بالمنستير والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.





وكانت مكاتب التشغيل بولاية المنستير نظمت 14 دورة تكوينية في المهارات الحياتية لفائدة حوالي300 من طالبي الشغل. وتعدّ ولاية المنستير حوالي 500 مؤسسة ناشطة في مجال النسيج والاكساء أي حوالي 27 في المائة من المؤسسات على المستوى الوطني وحوالي 76 في المائة من المؤسسات الناشطة بولاية المنستير.





يذكر أن هذا الصالون هو مرحلة من مراحل برنامج التكوين التكميلي والتحويلي في قطاع النسيج والاكساء بولاية المنستير الذي يتم تنفيذه ضمن التعاون التونسي الألماني. (وات)