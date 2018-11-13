الاتفاق على الترفيع في الاجور الاساسية و المنح التعاقدية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية لـ2018 و2019

تمّ، الاثنين، الاتفاق على الترفيع في الاجور الاساسية و المنح التعاقدية لاعوان البنوك و المؤسسات المالية بعنوان سنتي 2018 و2019، وذلك في اطار أعمال اللجنة المكلفة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع.





ويبلغ المقدار الشهري للزيادة بالنسبة للصنف الاول (عون خدمات وعون تتبع) 130 دينارا بعنوان سنة 2018 ونفس المقدار بعنوان سنة 2019، أما الصنف الثاني (عون مكتب وكاتب و كاتب رئيسي) فيبلغ المقدار الشهري للزيادة بعنوان سنة 2018 ، 140 دينارا ونفس المقدار لسنة 2019، حسب ماورد في محضر اتفاق حول الزيادة.





و تبلغ الزيادة 165 دينارا بالنسبة للصنف الثالث (رئيس قسم و رئيس قسم خارج المرتبة ومحرر) بعنوان سنة 2018 و نفس المقدار لسنة 2019 وحددت الزيادة ب190 دينارا بعنوان سنة 2018 للصنف الرابع (محرر رئيسي وكاهية رئيس مصلحة ورئيس مصلحة ورئيس مصلحة رئيسي) ونفس المقدار بعنوان سنة 2019، فيما تبلغ الزيادة الشهرية بعنوان 2018 للصنف الخامس (مفوض سلطة وكاهية مدير ومدير مساعد ومدير) 237 دينارا ونفس المبلغ بعنوان 2019.





وتطبق هذه الزيادة بداية من مطلع ماي 2018 الى غاية 30 أفريل 2019 بعنوان سنة 2018 وبداية من مطلع شهر ماي 2019 الى غاية 30 أفريل 2020 بالنسبة للزيادة بعنوان 2019، حسب ما جاء في محضر الاتفاق.





واتفقت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد العام التونسي للشغل على مواصلة اللجنة الفنية عملها بالتفاوض حول الجوانب الترتيبية و العمل على انهاء اعمالها موفى السنة الجارية.