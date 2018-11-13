شميلزر يحتفل بعودته لتدريبات دورتموند

احتفل مارسيل شميلزر نجم بروسيا دورتموند الألماني بعودته لتدريبات الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ونشر اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام مقطع فيديو له أثناء تدربه بالكرة أمس الاثنين وعلق عليه قائلاً : "رغم تدربي منفردًا إلا أنني أخيرًا عدت إلى التدرب مجددًا بالكرة على العشب".

يذكر أن شميلزر خاض 5 مباريات فقط هذا الموسم قبل تعرضه لإصابة في الكاحل في سبتمبر الماضي. ونجح النجم المغربي أشرف حكيمي في تعويض غيابه طوال الفترة الماضية على الرغم من أنه ظهير أيمن.