كارلو أنشيلوتي يعلق على إهانة جماهير يوفنتوس لـ"مورينيو"

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي بأن المشجعين الإيطاليين يعتبرون المباريات معارك وليست أحداثا رياضية.

وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 59 عاما قد عاد إلى إيطاليا هذا العام بعد 9 أعوام في الخارج درب فيها أندية بإنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية : "في إيطاليا نحن نختلف عن الآخرين على المستوى الثقافي، نحن نعتبر المباراة معركة بينما هي في الواقع حدث لا مكان فيه للسلوك الفظ".

وأضاف: "من المستبعد بشدة أن تتعرض للإهانة في إنجلترا بينما في فرنسا لا يوجد الشغف الموجود في إسبانيا وإيطاليا وفي إسبانيا توجد منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد لكن بدون الفظاظة التي توجد في الملاعب الإيطالية".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي قد تعرض للإهانة طوال مباراة فريقه ضد يوفنتوس في تورينو في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلاً: "بوسعهم وقف المباراة بسبب الأمطار ولذلك يمكن وقفها بسبب الإهانات أيضا".