جمعية قدامى اللاعبين ببورسعيد تدعم ميمي عبد الرازق في قيادة المصري

عقد أمس، بنادى الشبان المسلمين ببورسعيد، اجتماع لقدامى الرياضيين بالمحافظة لاستكمال إجراءات إشهار جمعيتهم بعد مشوار طويل من الإصرار لإنشاء كيان مستقل يعبر عنهم.

وأكد سمير التفاهنى أحد قدامى لاعبي العصر الذهبي للنادي المصرى أن الهدف من إشهار الجمعية هو الحفاظ على التواصل بين أجيال قدامى الرياضيين ورعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم والدفاع عن حقوقهم.

ووافق الأعضاء بالإجماع على اقتراح الكابتن محمد عاشور بدعم الكابتن ميمي عبد الرازق في قيادته للنادي المصري خاصة أنه جاء فى وقت عصيب يستلزم الالتفاف حوله.