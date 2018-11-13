الجونة يغرم أحمد عيد عبد الملك.. تعرف على السبب

وقع الجهاز الإداري بنادي الجونة عقوبة الغرامة المالية على أحمد عيد عبد الملك، لاعب الفريق الأول، بسبب مخالفته للائحة الداخلية للنادي بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد الحصري، مدير عام نادي الجونة، تطبيق اللائحة على أحمد عيد عبد الملك، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للجونة وضعت ضوابط يلتزم بها جميع عناصر منظومة الكرة بالنادي بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.