"البيئة": مصر خلال العامين المقبلين ستضع الاستراتيجية البيئية للعالم



وأضاف "أبوكب"، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث"، قناة Extra News الفضائية، أن مؤتمر التنوع البيولوجي الذي سيقام في مصر سيتشارك فيه 196 دولة، ويعتبر المؤتمر البيئي الأكبر في العالم، ويحضره 5 آلاف مشارك.



وتابع المستشار الإعلامي لوزارة البيئة، أن مصر اقتنصت شرف تنظيمه بعد معركة كبيرة من الجانب التركي، موضحا أن مصر ستطرح مبادرة للتنسيق بين مبادرات "ريو" الثلاثة والتي تهتم بالتنوع البيولوجي، وتهدف مصر من مبادرتها صون الطبيعة في العالم كله، ومصر خلال العامين المقبلين ستضع الاستراتيجية البيئية للعالم كله، وهذا شرف كبير لمصر.

قال عبدالجواد أبوكب، المستشار الإعلامي لوزارة البيئة، إن التنوع البيولوجي هو الحياة، والمأكل والملبس، وأن يكون هناك مياة صالحة للشرب، وهوا نظيف، وتقاسم الموارد الطبيعية بشكل عادل.