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الإمارات ترفض مقترح الجبلاية بشأن ودية الفراعنة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
الإمارات ترفض مقترح الجبلاية بشأن ودية الفراعنة
منتخب مصر
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محمد الصو
 

أرسل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بيانًا للاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، يرفض فيه مقترح الأخير بشأن تأجيل مواجهة مصر والإمارات وديًا، لمنتصف شهر مارس المقبل.

 

وكان مسؤولو الجبلاية أعلنوا عن فشل إقامة ودية المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الإماراتي، والتي كان من المقرر لها أن تقام 20 من الشهر الجاري بالإمارات، لعدة أسباب أهمها رفض المحترفين خوض اللقاء، بجانب ارتباط الأهلي بمواجهة الوصل الإماراتي، يوم 22 من نفس الشهر في إياب دور الـ16 من كأس زايد أبطال العرب.

 

واشتمل بيان الاتحاد الإماراتي، أنه من الصعب إقامة وتأجيل اللقاء إلى شهر مارس لضيق الوقت، بجانب إبرامهم تعاقدات لخوض وديات مع منتخبات آخرى بتلك الفترة.

 

ويستعد المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

 

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