خليل: الإسماعيلي لم يتعاقد مع صفقات بنفس مستوى الراحلين

أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أن مجلس إدارة الدراويش بقيادة إبراهيم عثمان، فرّط في اللاعبين المميزين في الفريق رغم هدف الجميع بالمنافسة على الدوري.

وقال خليل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إدارة الإسماعيلي لم تتعاقد مع لاعبين جدد على نفس المستوى.

وتابع: "ما يحدث يفتح الباب أمام حديث عن وجود سماسرة تتحكم في الصفقات لتحقيق مكاسب مادية ولهم علاقة بالشركة الراعية للإسماعيلي أيضًا".