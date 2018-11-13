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خليل: الإسماعيلي لم يتعاقد مع صفقات بنفس مستوى الراحلين

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
خليل: الإسماعيلي لم يتعاقد مع صفقات بنفس مستوى الراحلين
الاسماعيلي
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عمرو مصطفى
 

أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أن مجلس إدارة الدراويش بقيادة إبراهيم عثمان، فرّط في اللاعبين المميزين في الفريق رغم هدف الجميع بالمنافسة على الدوري.

 

وقال خليل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إدارة الإسماعيلي لم تتعاقد مع لاعبين جدد على نفس المستوى.

 

وتابع: "ما يحدث يفتح الباب أمام حديث عن وجود سماسرة تتحكم في الصفقات لتحقيق مكاسب مادية ولهم علاقة بالشركة الراعية للإسماعيلي أيضًا".

المزيد عن: رياضة الاسماعيلي الاخبار الرياضية اسامة خليل اخبار الرياضة
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