"الزراعة" تعليقا على الري بالغمر: "معندناش رفاهية في موضوع المياه"



وأضاف "عبدالدايم"، في مداخلة مع قناة Extra News الفضائية، أنه يجب التحول لطرق الري الحديثة، ولذلك كان هناك اجتماع مع وزارة الإنتاج الحربي لإنتاج الآلات الخاصة بطرق الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يجب إعادة النظر لطرق الري لأنه "معندناش رفاهية في موضوع المياة"، مشيرا إلى المساوئ الموجودة على التربة بسبب الري بالغمر.



ولفت إلى أنه في الأراضي المستصلحة حديثا لا يتم ريها بالغمر، وهذا ممنوع، ويكون الري بالرش أو التنقيط.



وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي، من أجل ميكنة كل أعمال "الحجر الزراعي المصري"، ويتم إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية، وأن يتعامل المصدرين مع المنظومة الإلكترونية عن طريق الانترنت، وتم تشغيل المنظومة بدءا من اليوم.

قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تعاني من الشح المائي، ولابد من إعادة النظر في طريقة الري بالغمر التي اعتاد الفلاح المصري عليها.