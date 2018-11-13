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تعرف على رأى شعبان عبد الرحيم فى "نمبر وان" لمحمد رمضان

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
تعرف على رأى شعبان عبد الرحيم فى نمبر وان لمحمد رمضان
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مريم الشريف
 

قال الفنان شعبان عبد الرحيم، أنه لم يعجب بأغنية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان، لافتًا إلى أنه لا يحب من أغاني المهرجانات سوى ما يقدمه أوكا وأورتيجا.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة "الحياة"، أن رمضان، لم يقصد في الأغنية أن يقول أنه رقم واحد، وإنما مجرد أغنية بهذا الاسم.
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