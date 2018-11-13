ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شعبان عبد الرحيم: عدوية أبويا.. ومعرفش حمو بيكا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:36 ص
شعبان عبد الرحيم: عدوية أبويا.. ومعرفش حمو بيكا
طباعة
مريم الشريف
 

أكد الفنان شعبان عبد الرحيم، أنه يعتبر المطرب الكبير أحمد عدوية بمثابة والده، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يشاهده فى مكان إلا ويبادر يتقبيل يده.


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "الحياة"، أنه يحب من المطربين أيضًا حكيم، لافتًا إلى أنه لا يعرف من هو حمو بيكا مطرب المهرجانات الذي اشتهر مؤخرًا.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن شعبان عبد الرحيم سينما دراما حمو الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 3:40:02 AM