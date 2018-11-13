شعبان عبد الرحيم: عدوية أبويا.. ومعرفش حمو بيكا













أكد الفنان شعبان عبد الرحيم، أنه يعتبر المطرب الكبير أحمد عدوية بمثابة والده، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يشاهده فى مكان إلا ويبادر يتقبيل يده.وأضاف خلال لقائه فى برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "الحياة"، أنه يحب من المطربين أيضًا حكيم، لافتًا إلى أنه لا يعرف من هو حمو بيكا مطرب المهرجانات الذي اشتهر مؤخرًا.