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ريهام سعيد ترتدي بدلة شعبان عبد الرحيم على الهواء (فيديو)

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
ريهام سعيد ترتدي بدلة شعبان عبد الرحيم على الهواء (فيديو)
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مريم الشريف
 

شهدت حلقة اليوم من برنامج "صبايا" ارتداء الإعلامية ريهام سعيد، بدلة الفنان شعبان عبد الرحيم على الهواء، معلقة: "هكمل اللقاء وأنا لابسة البدلة دي علشان ميبقاش حد أحسن من حد".

وكشف "عبد الرحيم" خلال لقائه على قناة "الحياة"، أن هذه البدلة صممها فور خروجه من المستشفى إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يعتبر ملابسه جزء من شخصيته كفنان.

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