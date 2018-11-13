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عاجل.. الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:18 ص
عاجل.. الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالات إقليمية ودولية مكثفة وعلى المستويات كافة، لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية " وفا"، استنكر الرئيس عباس، التصعيد الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، الإثنين.

وأعلنت "الغرفة المشتركة"- الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية- في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع. 
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