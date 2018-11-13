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فى ذكرى رحيل "علي باشا مبارك".. توصيات بإطلاق اسمه على أحد ميادين القاهرة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:12 ص
فى ذكرى رحيل علي باشا مبارك.. توصيات بإطلاق اسمه على أحد ميادين القاهرة
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أحمد رمضان متولي
 

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، أمس الإثنين ندوة عن إسهامات على باشا مبارك في الذكرى الـ125 لرحيله، في النهضة العمرانية والتعليمية فى مصر، تحدث فيها الدكتور أحمد درويش الوكيل الأسبق لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والدكتور محمد رضا أستاذ تكنولوجيا البناء بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور محمد حسام إسماعيل أستاذ الآثار بجامعة عين شمس، والدكتور هشام فتحى الخبير الاستشارى بشؤون العمران، وأدار الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

كما تناول اللقاء جهود على باشا مبارك، في التطوير والتخطيط العمرانى خاصة للقاهرة الخديوية، وتأليفه للخطط التوفيقية الذى يعد النسخة العربية لكتاب "وصف مصر". 

 وعرضت صور لمقتنيات على باشا مبارك وبعضًا من كتبه ومؤلفاته، وأوصى المتحدثون فى ختام الندوة بضرورة تحويل حديقة دار العلوم بالقاهرة إلى اسم حديقة على باشا مبارك، واطلاق اسم على باشا مبارك على أحد الشوارع أو الميادين الرئيسية بالقاهرة.

حضر الندوة كوكبة من أفراد أسرة على باشا مبارك منهم الأساتذة شريفة رحمى وزينب مبارك ومها مهران وعماد الدين مصطفى خالد" وهم الجيل الرابع من أحفاد على باشا مبارك، إلى جانب حضور عدد من المثقفين وأعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

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