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هاني شاكر: "زواجي كان تقليديا"

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:33 ص
هاني شاكر: زواجي كان تقليديا
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مريم الشريف
 

كشف المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقين، أن زواجه من السيدة "نهلة" كان تقليدي وليس عن قصة حب، لافتًا إلى أنه تقدم لخطبتها بعد أن أعجب بها.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "كل يوم" مع الإعلامى وائل الابراشى على قناة "on e" قائلا: "لفتت نظرى شكلًا وموضوعًا، لأنى كنت بحب الجلوس والتحدث معها" مؤكدًا:" دمها خفيف، وهناك أشياء مشتركة كتيرة بينا".
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