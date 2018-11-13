حقيقة وفاة إليسا في دبي





عبر جمهور المطربة اللبنانية، إليسا، عن قلقهم من الأنباء التي انتشرت بقوة، اليوم الاثنين، بشأن وفاتها في حادث سير مروع في إمارة دبي الخليجية.





ولكن سارعت إليسا بنفي الشائعة، عبر حسابها على "تويتر"، وغردت: "شائعات غبية في كل مكان، أنا بخير، لا حادث ولا وفاة، توقفوا عن الترويج للأخبار المزيفة".





كما شاركت إليسا صورا لها عبر حسابها على "إنستغرام" من حضورها اليوم حفلا خاصا في دبي، للتأكيد على أنها بخير.





وكانت إليسا حلت ضيفة في برنامج "معكم"، على فضائية "سي بي سي" المصرية، والذي أذيع جزئه الثاني الجمعة، وتحدثت فيه عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه.







