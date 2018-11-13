ثروت سويلم: نرحب بتونس و50 ألف مشجع يؤازرون المنتخب

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك فصل كامل بين مباراة مصر وتونس وخسارة الأهلي أمام الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "خمسين ألف مشجع سيحضرون اللقاء وهناك مدرج مخصص للأشقاء التوانسة وسنجهز لهم أفضل استقبال".

ويلتقي الفراعنة مع نسور قرطاج مساء الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019 والجابون.