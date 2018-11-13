أيمن الحكيم: ألحان بليغ حمدي تأريخ لمصر

قال الكاتب أيمن الحكيم مؤلف أوبريت "سيرة الحب" إن الأوبريت يليق باسم الراحل بليغ حمدي، وبالتزامن مع مرور ٢٥ عامًا على رحيله، لافتًا إلى أنه يعتبره بيتهوفن مصر.

وأضاف "الحكيم" أن بليغ حمدي ظٌلم حيًّا وميتًا، رغم أنه ترك بصمة في تاريخ الألحان، مؤكدًا أنه يمكن التأريخ لمصر من خلال ألحان الراحل بليغ حمدي.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، قبل قليل بمسرح البالون بالعجوزة، للكشف عن تفاصيل الأوبريت الغنائي الاستعراضي "سيرة الحب " بحضور أبطال العرض، وأسرة الفنان الراحل بليغ حمدي.







