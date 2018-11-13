ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تامر حسني: لم أتوقع تصدر "البدلة" إيرادات السينما

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
تامر حسني: لم أتوقع تصدر البدلة إيرادات السينما
طباعة
مريم الشريف
 

عبر المطرب تامر حسني، عن سعادته بمشاركة الفنان أكرم حسني له فى فيلم "البدلة"، لافتا إلى أنه الأخير ملأ موقع التصوير بروح رائعه.

وأضاف حسني، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، أنه لم يتوقع تصدر"البدله" إيرادات السينما المصرية بهذا الشكل، حيث أن الأمر كان مفاجأة له، لافتًا إلى أن فريق العمل بأكمله اجتهد لإنجاح الفيلم.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 2:00:01 AM