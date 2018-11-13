تامر حسني: لم أتوقع تصدر "البدلة" إيرادات السينما









عبر المطرب تامر حسني، عن سعادته بمشاركة الفنان أكرم حسني له فى فيلم "البدلة"، لافتا إلى أنه الأخير ملأ موقع التصوير بروح رائعه.وأضاف حسني، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، أنه لم يتوقع تصدر"البدله" إيرادات السينما المصرية بهذا الشكل، حيث أن الأمر كان مفاجأة له، لافتًا إلى أن فريق العمل بأكمله اجتهد لإنجاح الفيلم.