طارق فهمي: مصر لديها خطوط حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها في الملف الليبي

قال الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مؤتمر باليرمو المنعقد في إيطاليا يستهدف التوصل إلى اتفاق تنفيذي لحل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا لما طرحته فرنسا في مايو الماضي، وسيشارك فيه عددًا من الدول على رأسها الولايات المتحدة.



وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الحضور المصري بمؤتمر باليرمو سيعطي ثقل سياسي كبير للمؤتمر على المستوى الدولي، لأنها أهم دول الجوار لليبيا، خلاف أنها لديها حسابات وتقييميات سياسية وخطوط حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها في الملف الليبي.



ولفت إلى أن مصر تحركت الفترة الماضية على أعلى المستويات لترتيب الأوضاع الداخلية في ليبيا، وقامت باتصالات بكافة القوى الليبية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ومقدرات الجيش الليبي.

