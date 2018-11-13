الاتحاد الإنجليزي يمهل جوارديولا 3 أيام لتفسير تصريحاته

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تصريحات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حول حكم مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الاتحاد الإنجليزي أمهل جوارديولا حتى يوم الخميس المقبل لتفسير تصريحاته حول نزاهة الحكم أنتوني تايلور والذي أدار ديربي مانشستر بين السيتيزنز واليونايتد.

وكان جوارديولا قد قال قبل المباراة ردًا على سؤال حول ميول الحكم لتشجيع مانشستر يونايتد: "تايلور سيقوم بعمله مثلما نفعل نحن المدربون واللاعبون".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً: "سيحاول الخروج بمباراة جيدة ونتمنى أن يأخذ القرارات الصحيحة للجانبين فكل إنجلترا وأوروبا ستشاهدنا وهذا هو أهم شيء".