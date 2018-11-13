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أسامة خليل: لا ألوم جماهير الإسماعيلي على غضبها من تراجع النتائج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:56 ص
أسامة خليل: لا ألوم جماهير الإسماعيلي على غضبها من تراجع النتائج
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

 

علق أسامة خليل، نجم النادي الاسماعيلي السابق، على النتائج السلبية التي يعيشها الفريق هذا الموسم بالدوري.

 

وقال أسامة خلال خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "جماهير الإسماعيلي اعتادت على الكرة الجميلة، ولا ألومهم على غضبهم بسبب موقف الفريق في الدوري".

 

وتابع أن من أسباب غضب جماهير الإسماعيلي أن سقف طموحها ارتفع وتوقعت أن يحدث تقدم أكبر بعدما حصل الفريق على المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي.

المزيد عن: رياضة جماهير الاسماعيلي الاخبار الرياضية اسامة خليل اخبار الرياضة
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