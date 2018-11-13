الباطن السعودي يواصل تدريباته في معسكره بالأراضي المصرية

تابع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي، استعداداته وتحضيراته للمباريات المقبلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من معسكره الإعدادي الحالي والمُقام في جمهورية مصر العربية.





ويسعى نادي الباطن لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك من إرضاء جماهيره ومشجعيه، بعد مجموعة من النتائج السلبية والتي حققها في بطولة الدوري بالفترة الأخيرة.





وشهدت تدريبات الباطن تركيز نجوم الفريق الأول على تقوية الجانب البدني في صالة الألعاب الرياضية.





ومن المقرر أن يخوض الباطن مباراته المقبلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد نادي الوحدة يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.



