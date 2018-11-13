مهاجم ريفربليت واثق من الفوز ببطولة ليبرتادوريس

أكد لوكاس براتو، مهاجم فريق ريفر بليت الأرجنتيني، على ثقته في أن فريقه سيتوج بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس في 24 من نوفمبر عندما يلتقي في مباراة العودة لنهائي هذه البطولة مع غريمه التاريخي بوكا جونيورز، وذلك بعدما تعادل الفريقان مساء أمس الأحد 2 / 2 في مباراة الذهاب على ملعب الأخير.





وقال براتو، الذي كان له دور كبير في تسجيل فريقه لهدف التعادل بعد دقيقة واحدة من تقدم بوكا جونيورز بهدف نظيف: "نأمل في أن نتوج أبطالا على ملعبنا".





وواصل: "كنا الأفضل في الشوط الأول ولكن الشوط الثاني كان متكافئا، أضعنا العديد من الأهداف في الشوط الأول بفضل تألق الحارس (اجوستن روسي) الذي قدم مستوى جيد، ولكننا تمكنا من إدراك التعادل، الآن علينا أن نحسم الأمر في مونومينتال (معقل ريفر بليت)".





وعلى في السياق ذاته، أشاد خافيير بينولا، مدافع ريفر بليت، بالتعادل الذي حققه فريقه الليلة الماضية ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يشعر بالرضا عما جرى خلال المباراة.





واستطرد قائلا: "لقد قدمنا مستوى جيد، سنرحل سعداء بهذه النتيجة ولكننا لا نشعر بالرضا لأنه سنحت لنا العديد من الفرص".



