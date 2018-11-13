ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بحفل لـ"علي الحجار" في الإسكندرية (صور)

انتهت منذ قليل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية لدورته ال27على مسرح دار اوبرا الاسكندريةبحفل الختام للفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى ومشاركة نجوم الاوبرا.



بدأ الفاصل الاول من الحفل بفاصل غنائى لنجوم الاوبرا حيث غنى مصطفى النجدى "اوعى تكون بتحب يا قلبى..يا اللى سا معنى..وقدم الفنان محمد شوقى اغنية الليالى.. ثم شدا الفنان محى صلاح بجميل واسمر..ياحلو صبح..عنابى"، واختتمت الفنانة حسناء الفاصل الاول برائعة ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب ليلة حب.



وبدأ الفاصل الثانى من الحفل بميدلى موسيقى لاغانى الحجار اداء الفرقة الموسيقية، بعدها استقبلت خشبة المسرح الفنان الكبير على الحجار حيث قدم باقة مختارة من اشهر اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى.. منها.من غير ما تتكلمى..على قد ما حبينا..الليل واخره.. اعذرينى.. ريشة..مسالة مبدأ..ازاى تكون انت..بوابة الحلوانى..هنا القاهرة.. بحبك.. مبلاش..تجيش نعيش..فى قلب الليل..يا اسكندرانى.



الجدير بالذكر ان الدورة ال27 من المهرجان هذا العام فى الفترة من 1 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر الجارى..كانت تحمل اسم الراحلة شادية، ومهداة للراحل ميشيل المصري وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن.



وقد انطلقت مهرجان الموسيقى العربية ال27 على مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندريه ودمنهور والمركز الثقافى بطنطا الذى يعد نافذه ثقافية وفنية جديده يطل منها جمهور محافظه الغربية على ألوان الفنون المختلفه وسيشهد العام المقبل انتقال فعاليات المهرجان الى مدينة دسوق بمحافظه كفر الشيخ وكذامدينة اسيوط ويأتى ذلك كخطوة جادة على طريق التوسع فى حفلات المهرجان لتغطى كافة محافظات الجمهورية بهدف الوصول الى جميع فئات الشعب ونشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام.

