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برلماني: مكاتب التموين غير مؤهلة لتحديث 21 مليون بطاقة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:34 ص
برلماني: مكاتب التموين غير مؤهلة لتحديث 21 مليون بطاقة
محمد الكومي - عضو مجلس النواب
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داليا الحسين
 
قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن مكاتب التموين غير مؤهلة لتحديث 21 مليون بطاقة تموين خاصة مع عدم وجود إمكانيات بشرية ولا إمكانيات لوجستية، وأي وسائل حديثة تستطيع استيعاب ذلك العدد.

وأضاف "الكومي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، بقناة "صدى البلد"، أنه قام بإبلاغ علي مصلحي، وزير التموين، بتلك المشكلة، وبدوره تحدث مع مدير المديريات، ولكن لا يوجد حل أو إمكانيات لحلها.

وطالب "الكومي"، وزارة التموين، باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أجهزة ومكاتب لتحديث البطاقات، مؤكدًا على ضرورة وجود حلول خارج الصندوق.
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