المنتخب السعودي يفتتح تدريباته بمعسكره في الدمام

افتتح الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوم الإثنين، تدريبات المرحلة الثالثة من إعداد الأخضر للمشاركة في كأس آسيا 2019، بتمارين استرجاعية وإحماء كما خصص تدريبات مستقلة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم أمس الأحد حيث خضعوا لتمارين استرجاعية، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.





وأكتمل تنظيم لاعبو الأخضر، في مقر معسكرهم المقام حاليًا في مدينة الدمام، والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة القارية التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل.





وخضع لاعبو المنتخب السعودي بعد اكتمال وصولهم، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على حالتهم الصحية.



