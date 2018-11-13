حسين عبد الغني: إنجاز المنتخب السعودي الشاب أكبر حافز لنا

أكد حسين عبدالغني قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن تحقيق الأخضر الشباب لبطولة كأس آسيا 2019 سيكون دافعاً للجميع خلال المرحلة الحالية، من البرنامج الإعدادي، امتدادًا للمرحلة الماضية.





وأوضح عبدالغني أن تحقيق المنتخب السعودي لقب كأس آسيا سيكون دافعاً للجميع وأنهم يسعون لتحقيق الاستفادة الكاملة من المعسكر.





وقال عبدالغني: "نبارك لمنتخبنا الشباب اللقب، فهذا هو وضع الكرة السعودية تأتي دائمًا في المقدمة، ونتطلع أن تستفيد الكرة السعودية منهم، فوجودهم مهم جدًا، فكرة القدم لا تعتمد على السن بل على الأداء، الخبرة تكتسب بالممارسة".



