حسين عبد الغني: إنجاز المنتخب السعودي الشاب أكبر حافز لنا
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:28 صعمر عبدالعزيز
أكد حسين عبدالغني قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن تحقيق الأخضر الشباب لبطولة كأس آسيا 2019 سيكون دافعاً للجميع خلال المرحلة الحالية، من البرنامج الإعدادي، امتدادًا للمرحلة الماضية.
وأوضح عبدالغني أن تحقيق المنتخب السعودي لقب كأس آسيا سيكون دافعاً للجميع وأنهم يسعون لتحقيق الاستفادة الكاملة من المعسكر.
وقال عبدالغني: "نبارك لمنتخبنا الشباب اللقب، فهذا هو وضع الكرة السعودية تأتي دائمًا في المقدمة، ونتطلع أن تستفيد الكرة السعودية منهم، فوجودهم مهم جدًا، فكرة القدم لا تعتمد على السن بل على الأداء، الخبرة تكتسب بالممارسة".
واختتم:" نوعية اللاعبين المحترفين ومستوى الدوري اختلف كثيرًا عن الماضي، مما يجعل اللاعب أكثر جاهزية عند انضمامه للأخضر، وهو ما لم يكن موجودًا في الماضي بسبب قلة عدد الأندية، ومستوى الدوري بشكل عام".
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