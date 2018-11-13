3 أندية سعودية تفضل المعسكر الخارجي خلال أيام الفيفا

رفضت ثلاث أندية بالدوري السعودي للمحترفين إراحة لاعبيها، خلال فترة توقف الدوري المحلي، خلال فترة معسكر المنتخب السعودي، والمقام حالياً في الخبر والمصادف لأيام "فيفا"، وفضلت إقامة معسكرات خارجية لفرقها قبل استئناف الدوري.





وتهدف هذه الأندية من وراء المعسكر الخارجي القصير منح الفرصة للمدربين الجدد للتعرف على إمكانيات اللاعبين وخلق حالة من الانسجام والتناغم بين المدربين الجدد واللاعبين.





وتوجهت إدارة فريق الباطن إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر إعدادي قصير حيث بدأ الفريق الشمالي تدريباته فور وصوله السبت الماضي، وانخرط اللاعبون في تدريبات صباحية ومسائية.





أما فريق القادسية فقد اختار مدينة عجمان الإماراتية والتي وصلها اليوم الاثنين مكاناً لمعسكره الإعدادي وأدى اللاعبون تدريبهم الأول بمشاركة كافة نجوم الفريق الشرقي.





وتوجه فريق الفيصلي إلى الكويت يوم أمس لإقامة معسكره التحضيري خلال فترة توقف الدوري واجرى عنابي سدير تدريبه الأول اليوم بتدريبات لياقة في الصالة الملحقة بمقر إقامة الفريق.





ومنحت بقية الأندية في دوري المحترفين إجازة للاعبين" الهلال، والنصر، والشباب، والاتفاق، والأهلي، والاتحاد، والوحدة، والتعاون، والرائد، وأحد، والفيحاء".





واستأنف، فريقا الحزم والفتح تدريباتهم اليوم الاثني بحسب ما أعلنت حسابات الأندية الرسمية سيكون يوم الثلاثاء موعداً لعودة أندية " الرائد، والشباب، والاتفاق، والاهلي"، فيما تعود يوم الأربعاء أندية " الفيحاء، الوحدة والتعاون" وفي يوم الخميس ستعود للتدريبات أندية " الهلال، والنصر، وأحد" بينما اختار فريق الاتحاد يوم الاثنين العودة لتدريباته .



