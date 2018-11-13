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تامر حسني: قدمت دويتو مع الشاب خالد لتوطيد العلاقة بين مصر والجزائر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:42 ص
تامر حسني: قدمت دويتو مع الشاب خالد لتوطيد العلاقة بين مصر والجزائر
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مريم الشريف
 

عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته بمشاركة الشاب خالد له في دويتو  أغنية "وإنت معايا" داخل البوم "بشوقك"، مشيرًا إلى أنه أخبر الشاب خالد برغبته فى تقديم الدويتو فى حفلات بالجزائر لتوطيد العلاقة بين الشعبين وإزالة أى خلافات.

وأضاف حسني خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، أنه يحب الشعب الجزائري الذي يستقبله بشكل حافل دائمًا أثناء حفلاته هناك.

ولفت الانتباه إلى أن لديه حفلات كثيرة مع الشاب خالد الفترة المقبلة فى الجزائر.

المزيد عن: صاحبة السعادة خالد تامر حسني الشاب
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