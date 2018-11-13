رئيس الاتحاد السعودي يطالب رؤساء اللجان بمواكبة الرياضة السعودية

اجتمع قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، برؤساء اللجان العاملة في الاتحاد، وطالبهم بمضاعفة العمل تماشياً مع النقل النوعية التي تشهدها الرياضة السعودية، مشدداً في الوقت ذاته على متابعة أعمال اللجان عبر التقارير الدورية.





وناقش الاجتماع خطط لجان الاتحاد خلال الفترة المقبلة والاطلاع على الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجه بعض اللجان وأساليب التغلب عليها.



