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رئيس الاتحاد السعودي يطالب رؤساء اللجان بمواكبة الرياضة السعودية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
رئيس الاتحاد السعودي يطالب رؤساء اللجان بمواكبة الرياضة السعودية
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عمر عبدالعزيز
 
اجتمع قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، برؤساء اللجان العاملة في الاتحاد، وطالبهم بمضاعفة العمل تماشياً مع النقل النوعية التي تشهدها الرياضة السعودية، مشدداً في الوقت ذاته على متابعة أعمال اللجان عبر التقارير الدورية.

وناقش الاجتماع خطط لجان الاتحاد خلال الفترة المقبلة والاطلاع على الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجه بعض اللجان وأساليب التغلب عليها.

وأوضح الفواز أن على رؤساء اللجان متابعة كافة التفاصيل في أعمال اللجان من اجل تحقيق استراتجيه الاتحاد والإسراع في تنفيذ الخطط المعتمدة.
المزيد عن: قصي الفواز الاتحاد السعودي لكرة القدم
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