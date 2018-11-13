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نجم الزمالك السابق: طارق حامد نصحني بتجاهل السوشيال ميديا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:17 ص
نجم الزمالك السابق: طارق حامد نصحني بتجاهل السوشيال ميديا
طارق حامد
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الفجر الرياضي
 

كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب حرس الحدود الحالي والزمالك السابق، أن طارق حامد لاعب القلعة البيضاء، نصحه بعدم متابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه بعد الانتقال للزمالك كان يتابع مواقع التواصل لمعرفة انطباع الجماهير عن مستواه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أثر بشكل كبير في مستواه.

 

وواصل أنه بعد الرحيل عن الزمالك لم يعد يتابع مواقع التواصل مطلقًا، ويضع تركيزه داخل الملعب فقط، مُكملًا: "صفحات مواقع التواصل ممكن تجيب اللاعيب الأرض".

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