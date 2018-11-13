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باحثة أسرية: هناك حالة عزوف عن الزواج لهذا السبب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:29 ص
باحثة أسرية: هناك حالة عزوف عن الزواج لهذا السبب
أشجان نبيل - الباحثة في الشؤون الأسرية
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أمنية فوزي
 
أكدت أشجان نبيل، الباحثة في الشؤون الأسرية، أن الرجل والمرأة وتدخل الأهل أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر.

وأضافت "نبيل"، خلال حوارها مع برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "انفراد" مساء الإثنين، أنه أصبح هناك أشباه رجال وأشباه نساء في المجتمع، معقبة: "مش كل إللي طلعله شنب بقى راجل، ولا كل إللي شعرها طويل بقت امرأة".

ولفتت إلى أن الأهالي أصبحت تهتم بالأمور المادية فقط عند الزواج، وأنه أصبح هناك عزوفًا عن الزواج الآن بسبب كثرة التجارب الفاشلة.
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