بدعم الهلال الإماراتي.. قسم مكافحة وباء الضنك بتعز يعلن تمدد خدماته المجانية

أعلن قسم مكافحة حمى الضنك في مستشفى الثورة العام بتعز تمديد فترة المشروع بعد انقضاء الفترة الزمنية له والتي استمرت قرابة شهر ، وجائت هذه الخطوة نتيجة ارتفاع أعداد الواصلين للقسم إلى 1970 حالة.





ويقدم القسم الذي افتتحه الهلال الأحمر الإماراتي برعاية محافظ محافظة تعز في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، جميع الخدمات الطبية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعد انقضاء المدة الزمنية للمشروع والتي استمرت قرابة شهر .





هذا وقد ارتفع عدد الحالات الواصلة إلى القسم منذ افتتاحة إلى 1970 حالة مرضية ، وذكرت إحصائية صادرة عن القسم أن عدد 1137 حالة من الذكور منها 359 طفل تحت سن ال17 عاماً ، وعدد 797 حالة من الإناث منها 255 طفلة تحت سن ال17 عاماً.





وفي السياق ذاته قالت التقارير المخبرية أن عدد حالات حمى الضنك المثبتة 130 حالة منها 86 حالة تقرر لها الرقود في القسم وتقديم العناية الكاملة لها ، وبلغ عدد الحالات المصابة سابقاً والتي أتت للعلاج والمتابعة 100 حالة ، وارتفع عدد الحالات المشتبهه إصابتها بالضنك إلى 556 حالة ، وتم نقل 54 صفيحة دموية لعدد 18 مريض.





الجدير ذكره أن القسم يقدم خدماته الطبية المجانية يومياً على مدار 24 ساعة والتي تبدأ بالفحوصات المخبرية والرعاية الصحية لكل من تقرر إصابته بالمرض وتقديم الأدوية المجانية .



